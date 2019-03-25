«Праздновать особо нечего»: в Совфеде оценили итоги расследования Мюллера

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев дал комментарий в связи с итогами расследования «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Косачева, российская сторона знала об итогах расследования с самого начала. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп был реабилитирован, однако обвинения в адрес России сохраняются, поэтому «нам в России праздновать тут особо нечего».

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«Я не исключаю каких-то инициатив по России в ближайшее время, поскольку эффект от доклада Мюллера сейчас дает все козыри в руки команды Трампа», — заявил Косачев.

Он добавил, что есть шанс «обнулить многое» в двусторонних отношениях между странами. По мнению Косачева, российская сторона должна реагировать на итоги расследования, так как в течение двух лет российско-американские отношения определялись «непрестанной ложью».

«Тем более что договариваться с Трампом в долгую все равно предстоит. Его шансы на переизбрание со вчерашнего дня выглядят значительно более предпочтительными», — заметил Косачев.

Ранее в Белом доме разъяснили намерение Трампа начать расследование против демократов.