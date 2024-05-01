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Полковник Магрегор указал на попытки США замаскировать провал политики по Украине

Полковник Макгрегор: США хотят скрыть поражение в прокси-войне с РФ на Украине

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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что правительство Соединенных Штатах пытается скрыть провал своей политики в отношении ситуации на Украине и прокси-войны против России. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Нынешняя администрация скрывает огромный провал марионеточной войны с Россией на Украине», — написал Макгрегор.

До этого он предупредил, что Соединенные Штаты ждет жесткий ответ со стороны Москвы в случае конфискации российских активов. Макгрегор указал на «жесткие заявления» Владимира Путина, Сергея Лаврова и Дмитрия Пескова по этому поводу. В связи с этим он призвал ожидать введения санкций или конфискации оставшихся в России бизнесов.

Полковник в отставке также не исключил, что Москва может увеличить стоимость энергоносителей, что негативно скажется на Европе и приведет к росту цен в США.

Ранее экс-разведчик Риттер не исключил стратегического отступления ВСУ на Донбассе.

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