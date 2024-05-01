Друзья раскрыли причину развода шоумена Тимура Родригеза

Бывшая супруга шоумена Тимура Родригеза Анна Девочкина терпела измены мужа во время брака пары. Об этом рассказал приятель женщины в беседе с kp.ru.

«Сколько там сейчас вокруг него девушек крутится — сложно сказать. Но прочная связь у него только с [актрисой Катей] Кабак», — поделился собеседник издания.

Мужчина подчеркнул, что Девочкина ушла от состоятельного мужчины ради Родригеза. Он добавил, что предательство и измены супруга довели ее: сейчас женщине очень больно, но ее поддерживают дети, поделился знакомый.

«Когда Ани не было дома, он водил в их спальню любовниц. Как-то их с Тимуром дом ограбили, и Аня считает, что это не случайность. Предполагает, что кто-то из его подруг дал ворам наводку», — рассказал инсайдер.

По словам друга, Девочкина связывает неподобающее поведение певца со звездной болезнью — якобы после успеха на шоу «Маска» телеведущий стал себя вести подобным образом.

В прошлом году Тимур Родригез публично объявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. Он написал, что не планирует комментировать разлад в семье и называть причины расставания. По словам артиста, они поддерживают хорошие отношения и продолжают вместе воспитывать детей.

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