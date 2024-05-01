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В Новосибирске подросток напал с электрошокером на первоклассника

В Новосибирске подросток ударил семилетнего мальчика электрошокером

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

В Первомайском районе Новосибирска семилетний мальчик попал в больницу с нарушением сердечного ритма после удара электрошокером. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы произошедшего.

Семилетний житель Новосибирска гулял со своей старшей сестрой, дети шли вдоль жилых домов, когда к ним подошла группа подростков, в какой-то момент один из школьников достал из кармана электрошокер, который предназначен для отпугивания собак и ударил им ребенка.

Дома первокласснику стало плохо, родители вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали с нарушением сердечного ритма. По данным «НГС», сила удара оказалась небольшой, жизни мальчика ничего не угрожает.

Семья пострадавшего обратилась с заявлением в правоохранительные органы, проводится проверка. Полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения, личности подростков и причины конфликта между детьми устанавливаются.

Ранее подростки толпой избили краснодарца из-за замечания о езде на мопедах.

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