Очевидица рассказала, как живет на Кипре Пугачева: «Недавно видели с мужчиной»

Жительница города Лимасол Ирина рассказала в беседе с kp.ru, что видела певицу Аллу Пугачеву и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в компании мужчины, который сильно похож на режиссера Кирилла Серебренникова.

«Тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому, возможно, что это был он. Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке. Недавно сюда приезжала съемочная группа, но не смогли их «засечь», — поделилась женщина.

О том, что певицу Аллу Пугачеву снова заметили на Кипре, стало известно в конце апреля 2024 года. Артистка прогуливалась по городу Лимассол, по словам очевидцев, в зеленой пижаме в горошек.

В 2022 году стало известно, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

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