Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидица рассказала, как живет на Кипре Пугачева: «Недавно видели с мужчиной»

«КП»: певицу Пугачеву заметили на Кипре в компании Кирилла Серебренникова

close
100%
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Жительница города Лимасол Ирина рассказала в беседе с kp.ru, что видела певицу Аллу Пугачеву и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в компании мужчины, который сильно похож на режиссера Кирилла Серебренникова.

«Тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому, возможно, что это был он. Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке. Недавно сюда приезжала съемочная группа, но не смогли их «засечь», — поделилась женщина.

О том, что певицу Аллу Пугачеву снова заметили на Кипре, стало известно в конце апреля 2024 года. Артистка прогуливалась по городу Лимассол, по словам очевидцев, в зеленой пижаме в горошек.

В 2022 году стало известно, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Ранее Виктория Боня потратила миллион рублей на волосы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами