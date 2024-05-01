В МВД Грузии назвали число задержанных на митинге против закона об иноагентах

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что в Тбилиси были задержаны 63 участника акции против закона об иностранных агентах. Об этом информирует Rustavi2.

«Сотрудниками МВД задержаны 63 человека... по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции на митинге на проспекте Руставели», — заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

До этого заместитель главы МИД Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что при разгоне митинга в Тбилиси 30 апреля пострадали по меньшей мере шесть полицейских. Сообщалось также, что на митинге в Тбилиси силовики избили председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение», депутата парламента Левана Хабеишвили. Он находится в больнице. Перед этим президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правоохранительные органы прекратить разгон митингующих.

Ранее парламент Грузии начал рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении.