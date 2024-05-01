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Россияне стали чаще снимать наличные

РБК: россияне рекордно за десять лет увеличили снятие наличных

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Depositphotos

Россияне в 2023 году сняли с банковских карт рекордные 33,3 трлн (+13% год к году). Показатель вырос с максимальным темпом за последние десять лет, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Для сравнения: в 2022-м рост снятия наличных в России составил 6%, годом ранее — 5%. В Госдуме объясняют рост оборота наличности увеличением доходов россиян.

Между тем темпы увеличения объема денежных переводов, наоборот, значительно замедлились. По итогам прошлого года прирост составил всего 8%, что почти в три раза меньше, чем годом ранее и почти в девять раз меньше показателя за 2014 год.

С 1 мая в России увеличили лимит бесплатных переводов между своими счетами. Теперь комиссия не будет взиматься за транзакции до 30 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян пользуются Системой быстрых платежей.

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