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Активность СБУ в Киеве объяснили слухами о госперевороте

Подпольщик Лебедев: в проверке СБУ в центре Киева участвуют военкоматы

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Служба безопасности Украины

Проверка Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева может быть связана со слухами о готовящемся государственном перевороте. Об этом в своем Telegram-канале рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ходят слухи о готовящемся госперевороте, который СБУ пытается предупредить», — прокомментировал подпольщик действия спецслужб.

Лебедев добавил, что в мероприятиях силовиков также участвуют военкоматы, и заявил, что территорию досмотра в скором времени расширят.

До этого в СБУ сообщили, что проверяют граждан в Шевченковском районе, включая Софийскую и Михайловскую площади, а также близлежащую местность. По версии спецслужб, проверка проходит в рамках «усиления контрдиверсионной защиты».

Силовики осматривают здания на наличие «запрещенных предметов», а также выборочно останавливают находящихся в центральной части Киева граждан. Людей попросили иметь при себе документы и соблюдать комендантский час.

Ранее стало известно, что украинским чиновникам могут запретить вести Telegram-каналы.

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