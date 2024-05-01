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На японской АЭС произошел пожар

Kyodo: в машинном зале АЭС «Симанэ» в Японии произошел пожар

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Naoy Azuma/The Yomiuri Shimbun/Reuters

В машинном зале второго энергоблока АЭС «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power произошел пожар. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Возгорание произошло днем во вторник в районе временного распределительного ящика. Причину случившегося не установили. По данным журналистов, огонь оперативно ликвидировали. Проверка показала, что негативного воздействия на окружающую среду не оказывается.

В апреле Минобороны РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская АЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее G7 выпустила заявление насчет Запорожской АЭС.

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