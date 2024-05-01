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В реке Ишим у тюменского села Абатское зафиксировали новый подъем уровня воды

Уровень воды в реке Ишим у села Абатское в Тюменской области достиг 1228 см

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Марк Падышев

Уровень воды в реке Ишим около тюменского села Абатское за минувшие сутки вырос на семь сантиметров. Об этом свидетельствуют гидрологические бюллетени, опубликованные в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

По информации властей, к 8:00 по местному времени (6:00 мск) уровень воды в соответствующей части реки Ишим достиг отметки в 1228 см. Накануне утром этот показатель составил 1221 см.

В бюллетене отмечается, что критическим для упомянутого населенного пункта считается уровень воды 960 см. При таком значении в селе Абатском могут наблюдаться опасные явления.

Ожидается, что напряженная паводковая обстановка в этой части региона сохранится до 15 мая.

30 апреля глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев сообщил, что пять деревень в соответствующей части региона оказались затоплены на фоне весеннего паводка. Более того, 14 населенных пунктов были отрезаны от остальной области «большой водой».

Позже губернатор Тюменской области Александр Моор предупредил о непредсказуемости поведения реки Ишим. Он подчеркнул, что пик половодья в регионе ожидался с 28 по 29 апреля. Однако уровень воды в реке Ишим до сих пор продолжает расти.

Ранее в Тюменской области начали эвакуацию жителей на фоне весеннего паводка.

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