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Стало известно, почему пожилые медленно двигаются

JNeuroscience: медлительность пожилых обусловлена повышенным расходом калорий

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Ученые из университета Колорадо в Боулдере (США) обнаружили, мышцы пожилых людей тратят больше калорий во время движения, тем мышцы молодых. Этим обусловлена медлительность первых. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Neuroscience (JNeuroscience).

В исследовании приняли участие более 80 молодых (от 18 до 35 лет) и пожилых (от 66 до 87 лет) людей. Сначала всем дали простое задание — переместить курсор на экране в заданное место. При этом испытуемым нужно было использовать особый джойстик, которым было труднее (энергозатратнее) управлять.

Ученые проследили за скоростью реакции участников во время эксперимента, а также зафиксировали количество энергии, затраченное на выполнение. Оказалось, что возрастным участникам для управления джойстиком ее требовалось больше, чем молодым.

На втором этап исследования испытуемым объявили, что они получат вознаграждение, если улучшат свои навыки. В итоге обе группы стали управлять курсором на 5% быстрее. Однако такой результат был получен за счет того, что молодые быстрее двигали рукой, а пожилые — быстрее реагировать. Дело в том, что последние начинали путь к цели чуть раньше.

Ранее была найдена новая движущая сила старения и способ борьбы с ней.

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