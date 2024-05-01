Глава МИД Франции назвал Нетаньяху условия для мира на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху назвал условия, необходимые для установления мира на Ближнем Востоке. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что «сбалансированная политика» Франции в регионе останется неизменной.

«Заложники должны быть освобождены. Прекращение огня должно быть достигнуто. Необходимо приступить к деэскалации ситуации в Ливане», — написал Сежурне.

По его словам, «таковы условия мира как в Израиле, так и в регионе».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о готовности Парижа требовать усиления давления на Иран и, вместе с тем, призвал к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Также президент Франции призвал Иерусалим воздержаться от эскалации ситуации, в том числе на ливано-израильской границе, а также заявил о необходимости обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее Нетаньяху попросил Францию «принять меры для успокоения ливанского фронта».