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Жителей Махачкалы напугала громкая сигнализация, похожая на сирену тревоги

МЧС: в Махачкале сигнализация по ошибке сработала в одном из зданий

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Shutterstock/Ireshetnikov54

В полночь жители Махачкалы слышали громкие звуки, похожие на тревогу. Однако это оказалась сигнализация, которая по ошибке сработала в одном из зданий, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Дагестану.

В соцсетях местные жители пожаловались, что сигнализация трезвонила порядка 10 минут. Многие приняли то за сигнал тревоги. Однако в МЧС заверили, что опасности нет и сигнализацию выключили.

До этого неизвестная причина привела к мощному грохоту над Рязанью. По словам жителей ряда районов города, от грохота у них задрожали стекла в домах.

Издание «161.Ru» сообщало о звуках взрыва в Ростове-на-Дону. Местные жители рассказали, что грохот был слышен в разных районах города, а также в соседних городах: в Шахтах, Азове, Батайске и Волгодонске. Из-за громкого звука в домах задрожали окна, сами здания также трясло. На видео из Ростова-на-Дону слышно звуки мощного грохота и автомобильные сигнализации.

Ранее к московскому общежитию РУДН приехали 5 пожарных машин после сообщения о взрыве.

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