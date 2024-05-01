Власти Киева решили не отменять комендантский час в пасхальную ночь

Власти Киева не отменят комендантский час в пасхальную ночь. Об этом пишет «РБК-Украина».

Комендантский час на Пасху будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00. Киевлян призвали по возможности не идти в церковь. Власти не исключили угрозу провокаций или ракетных обстрелов на Пасху.

Издание отметило, что для поддержки правопорядка в Киеве привлекут полицейских и сотрудников муниципальной охраны столицы, которые будут патрулировать территорию у храмов и соборов в Киево-Печерской лавре.

До этого в центре Киева начались проверки граждан сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ) в рамках «плановых контрразведывательных мероприятий». Уточняется, что спецслужбы совместно с полицией и военными проверяют Шевченковский район, включая Софийскую и Михайловскую площади, а также близлежащую местность.

В рамках проверки силовики осматривают здания на наличие «запрещенных предметов», а также выборочно останавливают находящихся в центральной части Киева граждан. Людей попросили иметь при себе документы и соблюдать комендантский час.

Ранее пособника СБУ в Запорожской области отправили в тюрьму на 11 лет.