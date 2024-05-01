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Легендарный тренер «Зенита» выдвинул обвинение Семаку

Экс-тренер «Зенита» Петржела обвинил Семака в нелюбви к молодым россиянам

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Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в интервью Metaratings заявил, что наставник сине-бело-голубых Сергей Семак не доверяет молодым воспитанникам академии.

По его мнению, российскому тренеру стоит сосредоточиться на их развитии.

«В этом сезоне нет такой доминационной игры, как раньше. Мне не нравится работа клуба и Семака с бразильцами, надо делать акцент на русских ребятах», — заявил Петржела.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что только «Спартак» выбивал «Реал» из Лиги чемпионов после домашней ничьей в плей-офф.

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