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Кузнецов стал третьей звездой матча против «Айлендерс»

Форвард «Каролины» Кузнецов стал третьей звездой матча против «Айлендерс»

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Karl B DeBlaker/AP

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Евгений Кузнецов был признан третьей звездой пятого матча первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли — 2024 против «Нью-Йорк Айлендерс».

Воспитанник челябинской школы хоккея по итогам игры реализовал буллит и оформил на свой счет результативную передачу, набрав в общей сложности два балла за результативность. Всего в пяти проведенных играх плей-офф Кузнецов забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

Кузнецов закончил встречу против «Айлендерс» с показателем полезности »+2». У защитника «Каролины» Дмитрия Орлова один бросок, четыре силовых приема, две минуты штрафа и -1 за 19:55 на льду. Свечников закончил встречу с показателем полезности -2. У защитника «островитян» Александра Романова один силовой прием за 17:28 на льду.

Матч завершился победой «Харрикейнс» со счетом 6:3, счет в серии стал 4-1. Во втором раунде «Каролина» встретится с победителем серии «Бостон» — «Торонто», в которой в данный момент счет — 3-2.

Ранее сообщалось, что Евгений Кузнецов вошел в историю НХЛ.

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