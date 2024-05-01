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Британский эксперт допустил создание украинского правительства в изгнании

Меркурис: Запад создаст правительство Украины в изгнании после победы России

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Запад может создать украинское правительство в изгнании после победы России. Своим мнением он поделился в своем блоге на YouTube.

По словам эксперта, конфликт на Украине может продолжаться бесконечно, даже если сами боевые действия закончатся, поскольку «русские победили».

«Есть множество способов, к слову они могут создать альтернативное правительство на Западе», — сказал Меркурис.

По его мнению, украинские политики и чиновники, которым удастся сбежать из страны, смогут отказаться признавать результаты последующих мирных переговоров. В итоге они смогут создать правительство в изгнании, которое и дальше будет представлять страну на таких международных площадках, как Генассамблея ООН.

До этого Меркурис высказывал мнение, что слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского говорят о нарастающем кризисе в рядах украинских военных.

25 апреля эксперт заявлял, что ВСУ оставляют позиции под Авдеевкой, даже если не находятся под огнем со стороны России. Он отметил, что это указывает на не лучшее положение ВСУ на данном участке фронта. Кроме того, по его словам, украинцы стали чаще дезертировать и отказываться выполнять приказы командования. Это, считает эксперт, может привести к краху украинской обороны.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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