Депутат Рады рассказал о согласовании встречи Бойко с Медведевым

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал подробности согласования встречи кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционной платформы - за жизнь» Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная встреча была инициирована руководством партии «Оппозиционная платформа - за жизнь».

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Он также добавил, что поездка Бойко и Медведчука в Москву является «историческим решением».

Рабинович подчеркнул, что эта встреча была правильной с точки зрения Украины.

Ранее Бойко заявил, что на встрече в Москве отстаивал интересы Украины.