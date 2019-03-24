Депутат Рады рассказал о согласовании встречи Бойко с Медведевым
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал подробности согласования встречи кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционной платформы - за жизнь» Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данная встреча была инициирована руководством партии «Оппозиционная платформа - за жизнь».
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Он также добавил, что поездка Бойко и Медведчука в Москву является «историческим решением».
Рабинович подчеркнул, что эта встреча была правильной с точки зрения Украины.
Ранее Бойко заявил, что на встрече в Москве отстаивал интересы Украины.