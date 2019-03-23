Стало известно, когда опубликуют выводы по «российскому делу»

Основные выводы отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы будут опубликованы в субботу вечером (в ночь на 24 марта мск). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.

Отмечается, что в настоящее время генпрокурор США Уильям Барр пытается раскрыть основные выводы доклада Мюллера.

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«Генеральный прокурор хочет закончить работу сегодня», — добавил источник.

Также, по словам источника, Барру, возможно, понадобится больше времени, чтобы проверить имеющиеся факты.

При этом Барр должен принят решение о полной или частичной публикации доклада Мюллера.

Ранее сообщалось, что республиканцы призвали генпрокурора США опубликовать отчет по «российскому делу».