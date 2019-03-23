Порошенко похвастался желанием Британии заключать соглашение с ЕС на базе страны
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Британия обратилась к Украине для изучения условий Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, чтобы использовать страну как базу для соглашения с ЕС после Brexit. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Порошенко преподнес эту информацию и добавил, что «Украина идет правильным путем, демонстрируя весомые результаты».
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Также президент напомнил к чему страна «настойчиво шла» в последнее время и что получила.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал провал сделки Мэй по Brexit в парламенте.
ЕС согласился отложить Brexit до 22 мая, если в Британии согласуют условия сделки по выходу из Евросоюза.