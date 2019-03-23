Названа дата визита Эрдогана в Россию
Стало известно, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится с визитом в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление его канцелярии.
Как отмечается, это должно произойти 8 апреля.
«Ожидается, что наш президент отправится с визитом в Россию 8 апреля 2019 года», — говорится в тексте.
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Других подробностей на данный момент нет.
Ранее представитель МИД Турции сообщил, что визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Турцию, планировавшийся на 18 марта, перенесен на более поздний срок.