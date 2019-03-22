Politico предсказал, переживет ли Трамп «российское дело»

Поток последних сообщений в твиттере президента США Дональда Трампа сигнализирует о том, что он вышел из равновесия, пишет журнал Politico.

В связи с этим резонный вопрос, сможет ли он перенести и остаться невредимым после публикации финального доклада по итогам расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, пишет журнал. Теперь многие гадают, не прогнется ли он под тяжестью стресса от заключения «российского дела».

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«Когда его критикуют или когда он чувствует себя униженным, у него плохо работают механизмы решения проблем. И в эти моменты он обычно переходит в режим атаки и угрожает другим или пытается отомстить», — сказала психиатр-криминалист из Йельского университета Бэнди Ли.

Заключительный доклад по «российскому делу» по масштабу может стать одной из серьезных проблем, которые когда-либо встречались на пути американского президента.

Тем не менее, заслуги Трампа, будучи в роли бизнесмена 80-х и 90-х, говорят о его успешном опыте выживания, говорится в материале. Ставки слишком высоки, однако Трамп и раньше был в кризисных ситуациях и никогда не сдавался. Поэтому если Трампа ждет неудача и его придавит тяжестью собранных Мюллером улик, это будет его первая неудача, заключает Politico.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.