В Польше указали на «проблематичную логику» МИД России

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Представитель польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что «историческая логика» российского МИДа «проблематична» в вопросе событий сентября 1939 года, передает агентство PAP.

Этими словами он отреагировал на заявление МИД России, адресованное польским властям, в котором Москва упрекает Варшаву в «игнорировании исторической логики» при организации мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны. Российскую сторону возмутил тот факт, что Польша пригласила на эти мероприятия только своих европейских партнеров.

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«Мы ссылаемся на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года как на проблематичную», — сказал Щерский.

Щерский также заверил, что Польша пригласит на эти мероприятия только представителей тех стран, с которыми «тесно сотрудничает».

Ранее сообщалось, что в Польше ожидают роста постоянного контингента войск США.