ЦИК Украины увеличил количество бюллетеней для первого тура

Центральный избирательный комитет (ЦИК) Украины увеличил количество избирательных бюллетеней для первого тура президентских выборов на Украине, сообщает «112 Украина».

Сообщается, что для проведения выборов было заказано 60,36 млн бюллетеней. Сначала их распределили поровну, по 30,18 на один тур. Однако ЦИК 12 марта принял решение о переносе 263 тыс. бюллетеней со второго тура на первый.

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В первом туре смогут поучаствовать 30,44 млн человек. Госррестр на 7 марта насчитывал 29,94 млн избирателей. Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине.