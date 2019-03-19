На Украине поздравили Крым с годовщиной воссоединения с Россией

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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обратился к жителям Крыма на фоне пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хочется порадоваться за крымчан», — заявил Журавко.

По его словам, жители Крыма единственный люди, которые получили что-то хорошее от майдана.

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Он также добавил, что власти Украины сделали все возможное для того, чтобы Крым «не вернулся».

Ранее сообщалось, что Журавко проехал по Крымскому мосту и выразил восхищение.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.