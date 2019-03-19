Порошенко высказался о срыве выборов на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко пообещал не допустить срыва выборов главы государства в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он обязан защитить выбор народа Украины.

Он также добавил, что националисты пытаются сорвать выборы президента на Украине.

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Порошенко подчеркнул, что своими акциями радикалы «подыгрывают» России.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пригрозила Порошенко тюрьмой за коррупцию в армии.