МИД оценил новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе

В МИД России сочли «возмутительными» новые антироссийские санкции против россиян из-за инцидента в Керченском пролив. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что эти санкции просто попытка набрать «политические очки».

«Принято возмутительное решение о внесении в нелегитимные санкционные списки ряда российских граждан», — подчеркнули в МИД.

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Ранее сообщалось, что Австралия ввела санкции против семи россиян из-за Керченского пролива.

Отмечается, что новые антироссийские санкции носят финансовый характер. Их вводят против семи человек, якобы причастных к «захвату кораблей ВМС Украины при попытке прохода через Керченский пролив».

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.