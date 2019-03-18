Президент России Владимир Путин сравнил жителей Крыма с бойцами Красной армии, передает РИА «Новости».

«Я сейчас не побоюсь сделать определенное историческое сравнение. Поведение севастопольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе, поближе к сердцу, боевые знамена своих частей», — заявил Путин.

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Он пояснил, что крымчане проносят через десятилетия любовь к России.

Ранее Путин удивился, когда узнал, что крымчан ограничивают в правах на передвижение после референдума о воссоединении с Россией в 2014 году.