«Это не катастрофа»: Климкин о массовом отъезде украинцев за рубеж

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Министр иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин заявил, что массовый отъезд украинцев за рубеж не является катастрофой. Об этом он сообщил в эфире «Радио Культура», цитату из которого приводит «Громадське».

Однако, по его словам, это «мегавызов» для государства.

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«Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для страны», — подчеркнул Климкин.

Он добавил, что эти люди тоже являются частью страны.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде подсчитали, сколько украинцев покинули государство.