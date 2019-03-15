«Хватка Трампа слабеет»: за два дня конгресс трижды отверг волю президента США

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В течение двух дней в американском конгрессе трижды пошли против решений президента США Дональда Трампа, что является сигналом к тому, что хватка главы государства слабеет, пишет The New York Times.

Речь идет о нескольких решениях конгресса США в течение недели. 14 марта нижняя палата конгресса — палата представителей — приняла резолюцию, призывающую обнародовать итоговый доклад по расследованию «российского вмешательства» в выборы 2016 года, которое ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер.

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Кроме того, cенат принял резолюцию, которая отменяет введенный Трампом режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Позже президент США пообещал наложил вето на решение конгресса.

Днем ранее сенат США проголосовал за прекращение поддержки Саудовской Аравии в йеменской войне. Решение по саудитам в Йемене означает упрек в адрес президента США, который защищал саудовское королевство после убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи, пишет газета.

Как отмечает издание, в практическом смысле эти решения имеют слабую силу. Однако такое трио в политическом плане говорит о том, что власть Трампа над республиканской партией в конгрессе может ослабеть. Тем не менее, у республиканцев нет причин для антитрамповских настроений, предупреждает издание, и Трамп по-прежнему пользуется огромной популярностью.