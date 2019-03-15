Путин отреагировал на теракт в Новой Зеландии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/511/12243511/upload-AP_19074098007578-pic905-895x505-4562.jpg">

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с терактом, который, по предварительным данным, унес жизни 40 человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что нападение на граждан в мечетях «потрясает своей жестокостью и цинизмом».

Реклама

«Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что российские граждане разделяют скорбь новозеландцев, которые потеряли своих близких.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии повысили уровень угрозы безопасности.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.