Путин отреагировал на теракт в Новой Зеландии
Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с терактом, который, по предварительным данным, унес жизни 40 человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что нападение на граждан в мечетях «потрясает своей жестокостью и цинизмом».
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«Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание», — подчеркнул Путин.
Глава государства добавил, что российские граждане разделяют скорбь новозеландцев, которые потеряли своих близких.
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии повысили уровень угрозы безопасности.
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