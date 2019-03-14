Медведчук предупредил об угрозе нового майдана

<img src="//img.gazeta.ru/files3/907/12165907/RIAN_2324664.HR-pic905-895x505-42111.jpg">

На Украине председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что страна не сможет «пережить» новый майдан. Об этом сообщает «112 Украина».

«Третий майдан — это не просто опасно, это может быть смертельно опасно», — сказал Медведчук.

Реклама

По его словам, новый майдан может привести к тому, что Украина «перестанет существовать».

Он также призвал правительство Украины «успокоиться».

Ранее в Верховной раде рассказали о последствиях нового майдана.