Медведчук предупредил об угрозе нового майдана
На Украине председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что страна не сможет «пережить» новый майдан. Об этом сообщает «112 Украина».
«Третий майдан — это не просто опасно, это может быть смертельно опасно», — сказал Медведчук.
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По его словам, новый майдан может привести к тому, что Украина «перестанет существовать».
Он также призвал правительство Украины «успокоиться».
Ранее в Верховной раде рассказали о последствиях нового майдана.