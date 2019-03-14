NPR: сделавший дело против Манафорта прокурор покинет команду Мюллера

Один из главных прокуроров в команде спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера — Эндрю Вайсманн в ближайшее время покинет его офис и министерство юстиции, передает NPR со ссылкой на два источника.

Его уход может означать скорое завершение расследования возможного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года, которое продолжается в США, отмечает NPR.

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Именно Вайсманн стоял во главе дела против бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, говорится в материале. На этой неделе экс-подчиненному Дональда Трампа огласили приговор, в сумме он получил 7,5 лет тюремного заключения.

Отмечается, что Вайсманн перейдет на работу в Нью-Йоркский университет, где будет преподавать. Источник отметил, что его отставка — самый серьезный признак того, что Мюллер и его прокуроры практически завершили свою работу.

Ранее сообщалось, что на приговор Полу Манафорту отреагировали в окружении защиты Трампа.

Россия отрицает вмешательство в выборы за рубежом.