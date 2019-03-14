В МИД разоблачили намерения США в отношении России и ее партнеров

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В российском МИДе прокомментировали планы Соединенных Штатов по финансированию противодействия «российскому злонамеренному влиянию» в мире. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отметили в МИДе, в обосновании такого финансирования нет ничего оригинального.

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«…Вашингтон использует всевозможные предлоги для оправдания своих активных попыток ослабить влияние России на мировой арене и переориентировать другие страны на сотрудничество с США», — заявили в МИДе.

В ведомстве также заметили, что поведение американской стороны является примером недобросовестной конкуренции. При этом США «открыто ведут дело» в разрушению сотрудничества между Россией и ее партнерами в разных областях.

Ранее Трамп попросил $500 млн для борьбы со «злонамеренным влиянием» России.