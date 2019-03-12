В Кремле призвали не верить «домыслам» СМИ о переговорах по Курилам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ распространяют «абстрактные домыслы» о переговорах России и Японии, которым не следует доверять. Слова Пескова передает корреспондент «Газеты.Ru».
Таким заявлением Песков отреагировал на публикацию о том, что в Кремле якобы поставили точку в вопросе передачи Курил Японии.
Песков заверил, что все публикации на эту тему носят характер «политологических экспертных рассуждений».
«Они зачастую не имеют ничего общего с характером обсуждения переговоров, которые сейчас ведутся», — добавил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что в настоящее время Россия и Япония обсуждают заключение мирного договора и эти переговоры могут длиться «годами». Вопрос передачи части островов Северных Курил Японии в настоящее время не стоит на повестке дня, заключил Песков.
Ранее в издании Japan Times вышла колонка, в которой говорилось о готовности премьер-министра Японии Синдзо Абэ на возвращение двух небольших островов Курильской гряды, которые составляют лишь «семь процентов спорной суши».