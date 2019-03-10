«Чем лечили?»: посольство хочет от врачей в Солсбери данных по Скрипалям

Посольство России в Великобритании хотело бы поговорить с сотрудниками больницы в Солсбери, где проходили лечение бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и узнать, как их лечили, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал посол в Великобритании Александр Яковенко.

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«Мы хотели бы побеседовать с персоналом больницы, мы хотели бы посмотреть, как лечили, чем лечили. Как так получилось, что половина больницы оказалась напичкана специалистами по работе с химическими отравляющими веществами, обычная больница в Солсбери», — сказал посол.

Он также считает провокацией вывешивание российского флага на строительных лесах вокруг собора в Солсбери.