«В зубах принесут»: Порошенко об украденных из бюджета средствах

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что коррупционеры «в зубах принесут» присвоенные из бюджета страны деньги. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут, если взяли из бюджета деньги», — сказал Порошенко.

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По его словам, у коррупции на Украине нет «политической крыши».

Он также добавил, что никто из преступников от наказания «не защитится».

Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал наказать всех чиновников, связанных с коррупцией.