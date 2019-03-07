«В зубах принесут»: Порошенко об украденных из бюджета средствах
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что коррупционеры «в зубах принесут» присвоенные из бюджета страны деньги. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут, если взяли из бюджета деньги», — сказал Порошенко.
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По его словам, у коррупции на Украине нет «политической крыши».
Он также добавил, что никто из преступников от наказания «не защитится».
Ранее сообщалось, что Порошенко пообещал наказать всех чиновников, связанных с коррупцией.