«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым

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Журналистка украинского портала Страна.ua Олеся Медведева поделилась впечатлениями от своей поездки в Крым, сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, города полуострова уже сильно интегрированы в Россию.

«Россияне, конечно, окопались окончательно», — отметила Медведева.

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Во время своей поездки она посетовала на бездействие правоохранителей, которые не стали ее задерживать за то, что она исполнила песню на украинском языке.

«Недорабатывают. Куда вообще смотрят <…> женщина поет украинские песни. Безнаказанно!», — посетовала Медведева.

Также она пожаловалась на плохое состояние дорог, а также на неполадки с сотовой связью и интернетом.

Ранее сообщалось, что немецкий политик сравнил Крым с Берлином.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.