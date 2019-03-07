«Окопались окончательно»: украинская журналистка о поездке в Крым
Журналистка украинского портала Страна.ua Олеся Медведева поделилась впечатлениями от своей поездки в Крым, сообщает РИА «Новости».
По ее мнению, города полуострова уже сильно интегрированы в Россию.
«Россияне, конечно, окопались окончательно», — отметила Медведева.
Во время своей поездки она посетовала на бездействие правоохранителей, которые не стали ее задерживать за то, что она исполнила песню на украинском языке.
«Недорабатывают. Куда вообще смотрят <…> женщина поет украинские песни. Безнаказанно!», — посетовала Медведева.
Также она пожаловалась на плохое состояние дорог, а также на неполадки с сотовой связью и интернетом.
Ранее сообщалось, что немецкий политик сравнил Крым с Берлином.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.