МИД Австрии обвинил Украину в цензуре

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Австрия осудила власти Украины за то, что они отказали во въезде журналисту австрийской телекомпании Кристиану Вершюцу. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карина Кнайсль.

«Запрет на въезд для корреспондента ORF Кристиана Вершюца на Украину является неприемлемым в Европе актом цензуры», — сказала она.

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По ее словам, действия властей Украины несовместимы с европейскими ценностями.

Она также призвал к немедленному снятию запрета для австрийского корреспондента.

Ранее сообщалось, что украинского историка возмутили слова посла в Австрии о Крыме.