В отделении ЕР в Волгограде извинились за слова депутата о малоимущих

Секретарь волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков от имени партии принес извинения за слова депутата облдумы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров тунеядцами и алкашам», сообщает РИА «Новости».

Он назвал слова депутата «сугубо личным мнением», не соотносящися с позицией партии.

Реклама

«Безусловно, минимальную пенсию, к сожалению, получают люди добросовестно трудившиеся на благо родины, и законопроектом предполагается подкорректировать пенсионные выплаты. И мы сегодня видим, что на государственном уровне делается все возможное, чтобы поддержать пенсионеров. Со своей стороны добавлю, что публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления. Региональное отделение Партии приносит свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева», — Горянков.

Ранее Набиев заявил, что люди, получающие пенсии в восемь тысяч рублей, — это «тунеядцы и алкаши».