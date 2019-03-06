Порошенко: Киев имеет право создавать «мощные» ракетные комплексы

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что страна имеет право создавать мощные ракеты и системы вооружения для самозащиты, передает РИА «Новости».

Порошенко отметил, что Украина улучшила свои показатели в ракетных технологиях и на этом стране не стоит останавливаться.

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«Наше право создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы», — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что в ближайшее время также стоит подумать и о дополнительном укреплении обороны Украины.

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