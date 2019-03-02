Чижов: у России и ЕС «ненормальные» отношения
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что отношения России и Евросоюза остаются ненормальными, передает РИА «Новости».
Чижов отметил, что политический диалог российской стороны с ЕС «скорее жив, чем мертв».
«Отношения остаются ненормальными... Потому что у нас нет субстантивного диалога по всему комплексу наших отношений», — добавил Чижов.
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По его словам, в ближайшее время ожидается диалог на уровне заместителей министра иностранных дел, очередная встреча политдиректоров.
Ранее Чижов заявил, что повлиять на российскую политику методом санкций невозможно.