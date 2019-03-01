В Белом доме пояснили решение Трампа по КНДР

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала решение американского президента Дональда Трампа не заключать сделку с КНДР. Об этом она написала в твиттере.

По ее словам, лидер США не хотел повторять ошибки своего предшественника Барака Обамы.

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»Президент Обама не стал уходить от плохой сделки с Ираном. Президент Трамп не стал совершать эту ошибку с Ираном, Северной Кореей или с кем-либо еще», — заявила Сандерс.

Она добавила, что глава США всегда будет думать, в первую очередь, о безопасности американского народа.

Ранее Трамп объяснил, почему ни о чем не договорился с Ким Чен Ыном.