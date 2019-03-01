Порошенко указал на важность «веры» в становлении Украины-лидера

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для того, чтобы сделать Украину региональным лидером, необходимо «поверить в это». Выступление президента транслировал телеканал «112 Украина».

Данное заявление украинский президент сделал на заседании Совета регионального развития.

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«Необходимо превратить страну — нашу родную Украину — в регионального лидера... И все, что для этого нужно — поверить в это», — сказал Порошенко.

По его словам, данное звание страна «заслужила по праву».

Порошенко также подчеркнул, что украинские власти должны добиться «лидерства Украины» в ближайшие пять лет.

Ранее активисты оценили богатства кандидатов в президенты Украины. Отмечалось, что лидером рейтинга стал Порошенко.