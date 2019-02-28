Financial Times назвала «ударом» для Трампа итоги встречи в Ханое
Результат саммита США и КНДР в Ханое стал ударом для американского президента Дональда Трампа, который оказался в сложной ситуации после того, как его бывший адвокат рассказал конгрессу, что лидер США был «мошенником» и «расистом», пишет Financial Times.
Слушания в конгрессе с участием Коэна, который давал показания против Трампа, состоялись 27 февраля — в первый день саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Кроме того, стало известно о сокращении времени саммита и отмене рабочего обеда Трампа и Ким Чен Ына.
«Азиаты обычно действуют по протоколу, и отмена ланча практически наверняка исходила от американской стороны. В этом заключается опасность дипломатии на основе указаний, идущих сверху, а не наоборот, снизу вверх», — сказал Деннис Уайлдер, бывший высокопоставленный чиновник ЦРУ.
Бывший чиновник госдепартамента США Джо Юн считает, что провал саммита связан с недостаточной подготовкой со стороны США.
Ранее Трамп рассказал о разногласиях с Ким Чен Ыном.