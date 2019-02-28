Трамп рассказал о разногласиях с Ким Чен Ыном

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Американский президент Дональд Трампа рассказал, почему решил не подписывать соглашение по итогам встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».

По словам президента, это было не только его решение. Такой же позиции придерживается госсекретарь США Майк Помпео. Несмотря на это, Трамп считает состоявшуюся встречу «продуктивной».

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Он добавил, что КНДР хочет полного снятия санкций, на что не готова пойти американская сторона. Однако Трамп заметил, что разногласия между сторонами касались не снятия санкционных ограничений, а уступок «в другой сфере».

«Они (КНДР. — Газета.Ru) хотели пойти на уступки в определенных сферах, но не в тех, где мы хотели», — сказал Трамп.

Ранее Абэ созвал экстренное совещание по итогам саммита Трампа и Ким Чен Ына.