Колумбийские дипломаты пешком покинули Венесуэлу
Три сотрудника консульства Колумбии в Венесуэле пешком с семьями пересекли венесуэльскую границу после разрыва дипломатических отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».
Отмечается, что колумбийские дипломаты пешком пересекли государственную границу в Сан-Антонио, при этом их сопровождала венесуэльская полиция.
23 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой, поскольку «территория Колумбии используется для атак на Венесуэлу». Каракас дал дипломатам Колумбии сутки на выезд из страны.
Позднее власти Колумбии объявили о закрытии границы с Венесуэлой.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.