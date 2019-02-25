Колумбийские дипломаты пешком покинули Венесуэлу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/83/12203083/AP_19039828877828-pic905-895x505-84766.jpg">

Три сотрудника консульства Колумбии в Венесуэле пешком с семьями пересекли венесуэльскую границу после разрыва дипломатических отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

Отмечается, что колумбийские дипломаты пешком пересекли государственную границу в Сан-Антонио, при этом их сопровождала венесуэльская полиция.

Реклама

23 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой, поскольку «территория Колумбии используется для атак на Венесуэлу». Каракас дал дипломатам Колумбии сутки на выезд из страны.

Позднее власти Колумбии объявили о закрытии границы с Венесуэлой.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.