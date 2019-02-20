MSNBC: Макфол назвал «шокирующим» отношение Трампа к Путину и разведке США

Бывший посол США в России Майк Макфол в эфире MSNBC назвал «шокирующим» тот факт, что президент США Дональд Трамп поддерживает президента России Владимира Путина, а не американское разведывательное сообщество.

Корреспондент спросил Макфола, как бы он добивался расположения Трампа, если бы был Путиным. Экс-посол отметил сложность вопроса и напомнил зрителям про абсурдность всей ситуации.

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Так, по его словам, Трамп на стороне Путина, а не разведки США. Кроме того, Макфол сказал, что не знает, как российскому президенту удалось получить поддержку Трампа и предположил, что отчасти именно поэтому необходимо, чтобы завершилось расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» и возможном сговоре штаба Трампа с властями России.

Москва отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.