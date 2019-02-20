Названо вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Стало известно наиболее вероятное место проведения саммита главы США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Как отмечается, мероприятие должно состояться в правительственном гостевом доме в центральном Ханое.
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Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын может посетить КНР после встречи с Трампом.
Встреча лидеров государств пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.