Названо вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Стало известно наиболее вероятное место проведения саммита главы США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, мероприятие должно состояться в правительственном гостевом доме в центральном Ханое.

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Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын может посетить КНР после встречи с Трампом.

Встреча лидеров государств пройдет 27-28 февраля во вьетнамском Ханое.