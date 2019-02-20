Болтон призвал военных Венесуэлы допустить гумпомощь в страну

<img src="//img.gazeta.ru/files3/127/12036127/RTX6G74E-pic905-895x505-62563.jpg">

Советник президента США Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы допустить гуманитарную помощь в республику. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ВС Венесуэлы должны «выполнить свой долг» по защите граждан страны.

Он также добавил, что власти США «не забудут» любые действия со стороны военных Венесуэлы.

Реклама

Болтон подчеркнул, что руководству ВС Венесуэлы следует сделать «правильный выбор».

Ранее Болтон заявил, что генералы армии Венесуэлы тайно ведут переговоры с оппозицией страны.